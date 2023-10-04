Депутаты установили дополнительные меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей

Вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие региональные парламентарии, депутат Госдумы Татьяна Кусайко, первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, представители исполнительных органов власти, прокуратуры. Заседание вёл председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, депутаты рассмотрели порядка тридцати вопросов.

В первом чтении и окончательной редакции принят проект закона, вносящий изменения в статью 2 закона «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области». Законодательная инициатива депутатов регионального парламента утверждает так называемую «одноглавую» модель организации местного самоуправления в части избрания глав муниципальных образований. По мнению областных законодателей, это наиболее продуктивная и прозрачная модель управления муниципалитетом, отвечающая требованиям времени и позволяющая оперативно принимать решения по важным вопросам местного значения.

В центре внимания депутатов были также социальные законопроекты.

Процедуру окончательного чтения прошёл проект закона, касающийся социальной поддержки многодетных семей. В случае смерти одного или нескольких детей, участвовавших в специальной военной операции и погибших в ходе её проведения, статус многодетной семьи и связанные с ним меры социальной поддержки сохраняются.

В окончательном чтении принят проект закона, расширяющий возможности использования средств регионального материнского капитала. Они могут быть направлены на приобретение для ребёнка лекарственных препаратов по рецептам врачей, на оплату санаторно-курортного лечения ребёнка в организациях, расположенных на территории Российской Федерации, включая оплату его проезда и сопровождающих лиц к месту санаторно-курортного лечения. Также средства регионального маткапитала могут направляться на подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Кроме того, расширена категория лиц, которые могут использовать региональный материнский капитал на получение образования.

Депутаты приняли в первом и окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в закон «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области». Законопроектом установлены дополнительные меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. В частности, данной категории лиц предлагается бесплатно предоставлять земельные участки из государственной или муниципальной собственности.

Депутаты назначили Михаила Шилова на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области.

Региональные парламентарии обсудили и согласовали кандидатуру Марты Говор для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

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