Депутаты устраняют в законопроекте об единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий формальную несправедливость

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. Парламентарии обсудили законопроект, который совершенствует механизм получения единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий.

Корректировка законодательства предусматривает правовой механизм, при котором право на получение ЕДВ будет распространяться на многодетные семьи, в силу объективных причин не оформивших право собственности на бесплатный земельный участок. Кроме того, законопроектом предлагается расширить понятие «многодетная семья».

– За период со дня предоставления земельных участков до дня отказа от полученного земельного участка во многих многодетных семьях дети достигли совершеннолетнего возраста. Как следствие, такие семьи формально утратили статус многодетной семьи. В законопроекте предлагается устранить эту несправедливость, – отметил Станислав Гонтарь. – Это позволит правительству Мурманской области оперативно принимать решения, увеличивающие количество многодетных семей, имеющих право на получение ЕДВ в соответствующем году.

В законе об областном бюджете на 2023 год предусмотрено более 92 млн рублей на предоставление многодетным семьям такой денежной выплаты. В этом году желающих получить денежную компенсацию взамен земельного участка изъявили пока 14 семей.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты поддержали и рекомендовали Думе принять законопроект, который расширяет категории граждан, имеющих право на бесплатные социальные услуги. Речь идёт о безвозмездной стационарной, полустационарной формах социального обслуживания и на дому. Право на бесплатное социальное обслуживание получат лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда». Аналогичные изменения предложено внести в региональный закон, который устанавливает право северян, награждённых знаком «Житель осажденного Сталинграда» и нуждающихся в улучшении жилищных условий, на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения жильем.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28058/