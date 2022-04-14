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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.22 15:30

Депутаты уточняют полномочия регионального парламента и правительства области в сфере управления собственностью

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Депутаты рассмотрели законопроект, предлагающий уточнить обобщенное наименование органов исполнительной власти Мурманской области, а также полномочия регионального парламента и правительства области в сфере управления областной собственностью.

Данный документ также уточняет формулировку полномочий областной Думы в части установления порядка управления и распоряжения акциями, долями участия, паями Мурманской области в уставных капиталах организаций. Полномочия же регионального правительства дополняются нормой управления федеральной собственностью, переданной в ведение субъекта.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Комитетом предложено утвердить перечни недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального образования, а также из федеральной - в собственность региона. В частности, предложено часть здания – амбулатории в Сафоново-1 передать в ведение ЗАТО г.Североморск. Объекты морского вокзала, закрепленные за ФГУП «Росморпорт», включить в состав казны Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23615/

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Последние комментарии

Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
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