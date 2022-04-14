Депутаты уточняют полномочия регионального парламента и правительства области в сфере управления собственностью

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Депутаты рассмотрели законопроект, предлагающий уточнить обобщенное наименование органов исполнительной власти Мурманской области, а также полномочия регионального парламента и правительства области в сфере управления областной собственностью.

Данный документ также уточняет формулировку полномочий областной Думы в части установления порядка управления и распоряжения акциями, долями участия, паями Мурманской области в уставных капиталах организаций. Полномочия же регионального правительства дополняются нормой управления федеральной собственностью, переданной в ведение субъекта.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Комитетом предложено утвердить перечни недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального образования, а также из федеральной - в собственность региона. В частности, предложено часть здания – амбулатории в Сафоново-1 передать в ведение ЗАТО г.Североморск. Объекты морского вокзала, закрепленные за ФГУП «Росморпорт», включить в состав казны Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23615/