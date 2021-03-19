Вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, судейского сообщества. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарии рассмотрели проекты законов, разработанные с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. В их числе – корректировки в сферах образования, спорта, муниципального управления, сельского хозяйства.

Депутаты утвердили схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов областной Думы. Схему определила областная избирательная комиссия. Как отмечалось, причина изменений в том, что изменилась система выборов в региональный парламент – теперь одномандатных округов будет 22 вместо 16-ти, что сделает депутатов ближе к своим избирателям.

Региональные парламентарии заслушали и приняли к сведению доклад уполномоченного по правам ребёнка Алевтины Андреевой о деятельности по соблюдению и защите прав и законных интересов ребёнка на территории Мурманской области в 2020 году. Она отметила, что в прошлом году рассмотрено 326 обращений граждан. Особое внимание – фактам жестокого обращения с детьми. По мнению докладчика, необходимо уделить внимание вопросам охраны детского здоровья, безопасности, профилактике преступлений против несовершеннолетних, комплексу мер по возникновению чрезвычайных ситуаций с детьми.

Областные законодатели обсудили и одобрили отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты области. В прошлом году КСП провела 42 мероприятия внешнего государственного финансового контроля в самых различных сферах – образование, здравоохранение, транспорт, социальная поддержка. Депутаты отметили необходимость учитывать экспертное заключение контрольного органа в работе профильных комитетов Думы.

Заседание Думы планируется продолжить 30 марта.