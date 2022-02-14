Депутаты вносят изменения в полномочия органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели проект закона, который в рамках приведения региональной законодательной базы в соответствие с федеральной, вносит изменения в полномочия органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.

— Уточняются полномочия по участию в подготовке программ развития видов спорта, организации и проведению спортивных соревнований различных уровней, а также по развитию детско-юношеского спорта с целью создания условий для подготовки спортивных сборных команд и их резерва, - отметила Лариса Круглова. – Контроль за соблюдением стандартов спортивной подготовки, а также установление порядка приёма лиц в физкультурно-оздоровительные организации переходит в ведение Министерства спорта России.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22807/