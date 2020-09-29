Депутаты выбрали председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгения Платоновича Алексеева

Сегодня, 29 сентября, состоялось первое заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва, которое вёл старший по возрасту и избранный в Совет депутатов флотской столицы шестой раз подряд Евгений Алексеев. В работе заседания Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

На заседании присутствовали 22 депутата из 24 избранных 13 сентября на 12 двухмандатных округах ЗАТО г. Североморск. После утверждения повестки дня начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Юлия Ростовцева сообщила о решении Североморской ТИК о признании выборов состоявшимися и полномочий вновь избранных депутатов.

Депутатами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва стали: избирательный округ №1 - Затона Евгений Викторович и Орлов Андрей Вениаминович; избирательный округ №2 – Сахарова Татьяна Анатольевна и Смирнова Татьяна Петровна; избирательный округ №3 – Мороз Юрий Николаевич и Сипягин Сергей Викторович; избирательный округ №4 – Данькина Екатерина Юрьевна и Ефименко Ольга Анатольевна; избирательный округ №5 – Евтушенко Светлана Геннадьевна и Павликовский Роман Николаевич; избирательный округ №6 – Ефремова Светлана Валерьевна и Чеботарь Виктория Витальевна; избирательный округ №7 – Алексеев Евгений Платонович и Францискевич Олеся Николаевна; избирательный округ №8 – Пузикова Галина Николаевна и Самородин Евгений Александрович; избирательный округ №9 – Завадская Елена Анатольевна и Соловьев Игорь Валерьевич; избирательный округ №10 – Марыгин Владимир Александрович и Новиков Андрей Николаевич; избирательный округ №11 – Сафронов Константин Владимирович и Солдатова Татьяна Игоревна; избирательный округ №12 – Гордеева Евгения Ивановна и Мордасов Святослав Владимирович.

Решениями Совета депутатов были прекращены полномочия депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва, Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва и двух его заместителей. Одного работающего на постоянной (оплачиваемой) основе и второго, работающего на непостоянной (не оплачиваемой) основе.

Депутатами избран председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва. Им стал Евгений Платонович Алексеев. Евгений Алексеев в своём выступлении обозначил основные направления работы представительного органа власти и вновь избранных депутатов, которым предстоит выполнять и наказы избирателей, и свои обещания.

Заместителем, осуществляющего свои обязанности на постоянной (оплачиваемой) основе избрана Евгения Ивановна Гордеева, а заместителем, осуществляющего свои обязанности на непостоянной (не оплачиваемой) основе стала Татьяна Анатольевна Сахарова.

В Совет депутатов ЗАТО г. Североморск избраны депутаты, представляющие Всероссийские политические партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЗАТО г. Североморск и Регламентом представительного органа власти флотской столицы все они могут создавать депутатские объединения (фракции). Решением Совета депутатов были созданы фракции депутатов Всероссийской политической партии «Единая Россия» и КПРФ.

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, выступая перед депутатами шестого созыва, отметил, что этим заседанием Совета депутатов подведена черта под выборным процессом, и депутатам предстоит работа в интересах жителей флотской столицы. Депутатам предстоит наладить обратную связь с избирателями, руководствоваться в своей работе не политическими убеждениями, а интересами жителей Североморска. Он подчеркнул готовность и администрации, и свою активно сотрудничать с депутатским корпусом.

По завершению заседания народным избранникам были вручены нагрудные знаки депутата.