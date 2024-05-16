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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.24 10:00

Депутаты высоко оценили работу Молодёжного парламента за минувший год, ждём оценку отчёта Андрея Чибиса о деятельности правительства Мурманской области

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проект повестки дня заседания парламентарии включили 12 вопросов, но главный из них, если судить по месту его проведения, состоится в 14 часов в Мурманской областной филармонии, где состоится выступление губернатора Андрея Чибиса с ежегодным отчётом о деятельности правительства Мурманской области за прошедший год. Онлайн-трансляция запланирована на официальной странице «ВКонтакте» и в телеграм-канале главы региона.  

А перед этим региональные депутаты соберутся в большом зале заседаний Мурманской областной Думы, чтобы рассмотреть в первом чтении проект закона Мурманской области №803-7 «О внесении изменений в статью 3 закона Мурманской области «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области». Рассмотрят члены Думы в первом чтении и вопрос о проекте закона Мурманской области №804-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» (в части приведения регионального законодательства в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации).

Девятым вопросом в повестке сегодняшнего заседания стоит рассмотрение текста Соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной Думой (Российская Федерация) и Могилевским областным Советом депутатов (Республика Беларусь).

А вчера в областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию председателя Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе Павла Хлопонина о результатах деятельности за прошлый год.

Отмечалось, что в 2023 году состоялось четыре заседания Молодёжного парламента, на которых рассмотрено 38 вопросов. За это время разработаны предложения по совершенствованию госпрограмм, внесению изменений в нормативные правовые акты федерального и регионального значения, связанные с поддержкой молодых семей и улучшением качества жизни молодёжи в целом. Молодыми парламентариями было подготовлено более двадцати предложений в проект закона «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области», большая часть которых учтена при принятии его в окончательной редакции Мурманской областной Думой. Внесены предложения в проект Стратегии молодёжной политики РФ на период до 2030 года, которая разработана по поручению Президента России. Они касаются привлечения молодёжи в наш регион, развития молодёжного предпринимательства, повышения активности молодых людей и военно-патриотического воспитания. Кроме этого, Молодёжный парламент выступил организатором и соорганизатором социально значимых мероприятий. Члены Молодёжного парламента принимали участие и в отправке гуманитарных грузов для участников СВО, несколько человек в составе гуммиссии от Мурманской области посетили Луганскую Народную Республику. Не остались в стороне представители Молодёжного парламента и на выборах Президента России – ребята трудились в избирательных комиссиях, работали в качестве волонтёров.

Лариса Круглова высоко оценила работу Молодёжного парламента за минувший год:

— Третий состав палаты работает очень активно. У ребят много идей и инициатив, затрагивающих различные сферы жизни. Особо стоит отметить участие членов парламента в подготовке предложений к проекту закона «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области». По тому, как ответственно они подошли к этому вопросу, можно говорить, что молодому поколению северян не безразлична судьба малой Родины и страны в целом. В нашем законодательном собрании растёт достойная смена.

Депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру от ЗАТО г. Североморск, которая войдёт в состав Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/831/ngrq2f72r8x9jwwfuqw7hid8iajq7g2y.JPG

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