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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.22 13:00

Депутаты заострили внимание на вопросах качества ремонта, софинансирования работ из областного бюджета, стоимости ремонта

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова.  В нём приняли участие представители профильных министерств, муниципальных образований области, муниципальных образований области.  Комитет рассмотрел и рекомендовал к принятию в первом и окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в закон «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области» (далее - законопроект).

Данный законопроект расширяет перечень категории потребителей услуг в сфере теплоснабжения, что обеспечит доступность и соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций, потребителей услуг и населения Мурманской области.

Депутаты заслушали информацию генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Юлии Барсуковой о результатах и перспективах деятельности по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Мурманской области.

Отмечалось, что по итогу прошлого года капитальный ремонт проведён в 250 многоквартирных домах на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. По программе «Реновация ЗАТО» работы по капитальному ремонту завершены в 26 МКД, по программе перехода на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Ленинском районе г. Мурманска работы по замене ИТП выполнены в 29 МКД.

Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2022 год предусмотрено выполнение услуг и работ по капитальному ремонту в 245 МКД, в ближайшее время предполагается корректировка.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах качества ремонта, софинансирования работ из областного бюджета, стоимости ремонта.

Приняв прозвучавшую информацию к сведению, комитет рекомендовал фонду капремонта провести оценку рисков срыва исполнения заключенных контрактов и не заключения новых контрактов в рамках реализации плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона. Правительству Мурманской области рекомендовано продолжить практику софинансирования из средств областного бюджета особо значимых объектов многоквартирных домов (реновация ЗАТО, замена водонагревателей, переход на замену сетей горячего водоснабжения в г. Мурманске, капитальный ремонт кровель и фасадов в исторической части г. Мурманска). Министерству строительства области и НКО ФКР усилить контроль за формированием стоимости выполнения работ на этапе подготовки проектно-сметной документации с привлечением муниципальных образований и управляющих компаний, а также на этапе технического обследования конструктивных элементов многоквартирных домов и принятия решения об объемах и видах работ, используемых материалов. Региональные законодатели решили вернуться к обсуждению промежуточных итогов работы фонда во втором квартале текущего года.

Депутаты обсудили опыт перевода мазутных котельных на иные источники топлива в Ковдорском и Кандалакшском районах.

Отмечалось, что Мурманская область является регионом с наиболее выраженным доминированием топочного мазута над иными видами первичных энергетических ресурсов в топливно-энергетическом балансе. При этом выбор угля в качестве топлива обусловлен исключительно экономической эффективностью и доступностью для выбранных районов строительства. Угольные котельные построены и действуют на территории муниципальных образований н.п. Лейпи, н.п. Енский, с. Ена Ковдорского муниципального округа, н.п. Белое море Кандалакшского муниципального района. В прошлом году завершилось строительство четырех котельных в Умбе. Отмечалась экономическая и финансовая целесообразность перехода «на уголь», которую можно расценивать только положительно. В рамках обсуждения поднимались вопросы качества горячей воды, снижения параметров температуры воздуха в помещениях, необходимости более эффективного взаимодействия теплоэнергетиков, управляющих компаний и муниципалитета по содержанию и ремонту теплосетей.

Комитет рассмотрел и рекомендовал региональному парламенту принять два обращения Мурманской областной Думы к федеральной власти по вопросу газификации Мурманской области и компенсации роста стоимости мазута для теплоснабжающих предприятий региона.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23093/

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