Депутаты заслушали отчёт председателя комитета молодёжной политики Мурманской области Марии Чернышевой

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Ключевым вопросом повестки дня был доклад председателя комитета молодёжной политики Мурманской области Марии Чернышевой о положении молодёжи в регионе и об итогах деятельности в 2024 году.

В своём выступлении она рассказала о региональных проектах в сфере молодёжной политики, о реализации стратегического плана развития Мурманской области «На Севере - Жить!», о молодёжных пространствах «СОПКИ», об участии молодёжи в грантовых конкурсах и в реализации проектов федеральной платформы «Россия - страна возможностей», о развитии добровольчества (волонтёрства) на территории региона. Активными участниками многих акций и проектов являются представители Молодёжного парламента.

Большое внимание уделялось проведению мероприятий патриотической направленности с участием молодёжи - в прошлом году в области широко отмечалось 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье, прошёл оборонно-спортивный слёт «В одном строю с Победой», были организованы тематические экскурсии и экспедиции, продолжалась поисковая деятельность, в рамках проекта «Арктический диалог. Разговор с героями» проведены встречи с участниками СВО.

Как подчеркнула Мария Чернышева, реализация молодёжной политики является неотъемлемой составной частью государственной политики и стратегии социально-экономического развития Мурманской области и одним из ключевых направлений стратегического плана развития «На Севере - Жить!».

Депутаты, поблагодарив докладчика за содержательную информацию, поинтересовались уникальными проектами в сфере молодёжной политики. Как отметила Мария Чернышева, уникальных проектов в регионе много, один из наиболее ярких – губернаторская программа «Курс на Север».

По итогам обсуждения информация принята к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32323/