Депутаты засучили рукава: в примерную программу законопроектной деятельности регионального парламента 2025 года включено порядка 65 законопроектов

В Мурманской областной Думе сегодня проходит очередное заседание. В проекте повестки дня заседания региональных депутатов около трёх десятков вопросов.

Народные избранники планируют рассмотреть вопросы о назначении членов Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе.

В первом чтении будут рассматриваться проект закона Мурманской области №903-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 9 закона Мурманской области «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статью 5 закона Мурманской области «О пожарной безопасности в Мурманской области»; проект закона Мурманской области №900-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О компенсации расходов на оплату жилых помещений отдельным категориям педагогических работников».

А ранее региональные парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2025 год. На заседании комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко прозвучало, что в примерную программу законопроектной деятельности регионального парламента включено порядка 65 законопроектов.

Основные направления законопроектной деятельности затрагивают социальную сферу, государственное управление, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, экономическую политику и природопользование. Три законопроекта планируется внести в Государственную Думу РФ в порядке законодательной инициативы, в частности, предложение дополнить перечень Дней воинской славы России 23 октября – Днём разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье (1944 год).

– По количеству включенных в программу законопроектов мы находимся в рамках предыдущих годов, за исключением тех лет, которые пришлись на начало пандемии и начало специальной военной операции, когда было необходимо оперативно принимать законы, прежде всего в сфере социальной защиты и налогового законодательства, – отметил Владимир Мищенко. – Вместе с тем, опыт показывает, что количество рассмотренных законопроектов к концу года увеличится примерно вдвое. В прошлом году областной Думой было принято 124 закона, а планировалось 70. Мы ожидаем, что, следуя сложившейся практике, большую часть законопроектов в этом году внесёт губернатор области.

Владимир Мищенко подчеркнул, что существенная часть законопроектов, включенных в программу, коснутся социальной сферы. Среди них – проекты, вносящие изменения в законы «Об образовании в Мурманской области», «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», «О молодёжной политике в Мурманской области», «Об архивном деле в Мурманской области» и ряд других. Также в этом году значительная часть проектов законов затронет вопросы государственного строительства и местного самоуправления.

Комитет решил рекомендовать областной Думе утвердить примерную программу законопроектной деятельности на 2025 год.

Также депутаты поддержали проект закона о признании утратившими силу пункта 13 статьи 1.1 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» и регионального закона об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе «энергетиков». После принятия аналогичного федерального закона, который закрепил на территории страны запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), региональное законодательство должно быть приведено в соответствие с федеральными нормами. Комитет рекомендовал областной Думе принять данный законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31560/