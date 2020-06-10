Держи кошелёк шире – прогнозируют ускорение инфляции в России в ближайшие месяцы

Дезинфляционные факторы в России становятся доминирующими, но в ближайшие месяцы годовая инфляция может временно ускориться с майских 3%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.

«Действие краткосрочных проинфляционных факторов, связанных с ослаблением рубля и временным всплеском спроса, уменьшается. Этому способствует то, что рубль отыграл большую часть мартовских потерь. Одновременно усиливается действие дезинфляционных факторов в связи с просадкой доходов и спроса со стороны населения. Дезинфляционные факторы становятся доминирующими», - отметил регулятор.

В ЦБ подчеркнули, что баланс рисков в мае сместился в сторону дезинфляционных, «несмотря на вероятное временное ускорение годовой инфляции с текущего уровня в ближайшие месяцы с учётом низких темпов роста цен во втором полугодии 2019 года».

Банк России ожидает годовую инфляцию в России в июне на уровне 3,2-3,4%. По данным Росстата, годовая инфляция в мае замедлилась до 3% с апрельских 3,1%.