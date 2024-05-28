Держи марку, Терри Пратчетт!

2 июня в 14.00 книжный клуб «Что хотел сказать автор?» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой призовёт к ответу одного британского сэра.

Английский юмор такой английский. Противники и любители оного соберутся в ближайшее воскресенье на обсуждение текста одного из самых популярных британских писателей юмористического фэнтези.

Так ли хорош Терри Пратчетт, как о нём говорят? Участники книжного клуба будут обсуждать творчество писателя на примере повести «Держи марку!». Любители чтива поговорят о его фирменном стиле, юморе, оптимизме, сюжетных поворотах и героях, а также о том, что высмеивает сэр Терри Пратчетт, и насколько ему это удаётся.

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457329324%2Falbum-160249165_00%2Frev