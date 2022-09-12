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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.22 12:30

Десант учёных Плавучего университета высадился в ММТП

Мурманский морской торговый порт не случайно называют воротами в Арктику. Ещё одно тому подтверждение – десант студентов и их научных руководителей, который недавно принимали в порту. На судне «Академик Борис Петров» по заданию Министерства образования и науки РФ специалисты выполняли научные экспедиционные работы в северной части Карского моря в рамках программы Плавучего университета «Обучение через исследования».

«Это двадцать первая экспедиция Плавучего университета. Формат проекта чрезвычайно интересный - студенты и аспиранты вместе со своими преподавателями и научными руководителями изучают море и мировой океан. В этом году нам удалось привлечь огромное количество участников из семи различных вузов из разных городов России», - пояснил заместитель начальника экспедиции, сотрудник кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета Московского государственного университета им. М. Ломоносова Андрей Потёмка.

Именно из Мурманского морского торгового порта больше месяца назад и стартовала экспедиция. На борту находились тридцать семь человек научного состава и двадцать восемь членов экипажа. Как рассказала старший научный сотрудник МГУ им. М. Ломоносова, начальник камерального отряда Анастасия Пирогова, несмотря на то что экспедиция была довольно длительной и сложной, все вопросы решались, благодаря слаженной команде.

«Это только кажется, что трудно находится все время вместе на судне, пусть и на таком большом, сорок пять суток. Оказалось, что всем очень легко работать друг с другом – все сдружились и трудились заодно. При этом отрядов было несколько - биологический, геофизический и другие, и все занимались смежными исследованиями, но у каждого была своя специфика. Взаимодействовать друг с другом было крайне интересно!», - рассказала Анастасия Пирогова.

Как отмечают руководители экспедиции, важнейшая ее задача – формирование и подготовка кадров нового поколения, которые обладают практическими знаниями в области морской геологии, геофизики, геохимических методов поиска углеводородов, микробиологических и экологических исследований, оценки инженерных рисков при освоении акватории. Ведь освоение Арктического шельфа в настоящее время является одной из приоритетных задач Российской Федерации.

«Все находящиеся в экспедиции молодые ученые начинают работать с приборами, отрабатывать методику, взаимодействовать с коллегами. Прежде всего, ими движет научный интерес – мы начинаем лучше понимать, как устроена наша земля. Тем более, что в морской геологии есть один интересный аспект - мы не можем увидеть своими глазами то, что находится на дне, но, используя косвенные методы многолучевого эхолотирования или сейсморазведки высокого разрешения, мы можем подсмотреть. И это очень интересно, потому что обычному человеку этого увидеть не дано», - рассказал студент первого курса магистратуры кафедры сейсмометрии и акустики геологического факультета МГУ им. М. Ломоносова Игорь Смирнов.

Важнейшей компонентой подготовки специалистов, которым в ближайшем будущем предстоит осваивать богатые ресурсы Арктики, также стала регулярная лекционная и практическая научная работа в экспедиции под руководством специалистов, а также дальнейшая обработка собранного научного материала в составе исследовательских групп вузов.

«Специалист не может состояться и полностью осознать то, что он делает, не участвуя в основополагающем этапе работ – сборе материалов. Как в геофизике, так и в геологии, и во всех остальных науках, получение материала – первичное звено. Оно крайне важно для понимания и для дальнейшей работы. Ребята, которые прошли эту школу, могу заниматься чем угодно! Это могут быть морские специалисты, которые ходят в море и получают данные, или сотрудники организаций, которые занимаются обработкой результатов исследований. Но только понимание основ делает специалиста полноценным и сформированным профессионалом. Кругозор человека и реалистичность его мнения о своем предмете существенно повышается», - отметил Андрей Потёмка.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249970%2Fwall-149919532_2738

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