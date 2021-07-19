Десантники авиалесоохраны Мурманской области помогут Республике Карелия в тушении лесов

Сотрудники авиалесоохраны Мурманской области отправятся тушить лесные пожары в Республику Карелия. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Благодаря чёткой работе наших десантников авиалесоохраны в настоящее время на нашей территории нет очагов возгорания. Но мы видим, что у наших соседей из Карелии складывается непростая ситуация с лесными пожарами. Поэтому с учётом обращения главы Карелии Артура Парфенчикова принято решение о поддержке соседей и отправке туда наших сотрудников авиалесоохраны, – отметил Андрей Чибис. – Прошу министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергея Абаринова активно и быстро всех организовать. Понятно, что необходимо оставить часть работников на нашей территории, но нужно и оперативно помочь коллегам в сложной ситуации».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также ещё раз поблагодарил десантников авиалесоохраны за слаженную работу в пожароопасный период. В общей сложности с начала сезона потушено 56 природных пожаров на площади порядка 2 тысяч гектаров.