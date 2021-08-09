Десантники авиалесоохраны Мурманской области помогут Якутии в тушении лесов

Сотрудники авиалесоохраны Мурманской области отправились тушить лесные пожары в Якутию. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Важная тема – это борьба с пожарами. Хочу ещё раз поблагодарить наших десантников авиалесоохраны, которые в это лето и с нашими пожарами справились, и помогли нашим соседям из Республики Карелия. Совместными усилиями было потушено более 3 тысяч гектаров, – отметил Андрей Чибис. – И сейчас вы знаете про непростую ситуацию в Якутии, где в настоящее время горит более 3 млн гектаров леса. С учётом обращения руководства Якутии наши десантники также отправились на помощь, чтобы победить лесные пожары».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также добавил, что в случае возникновения пожаров на территории Мурманской области необходимое количество сил и средств в регионе присутствует. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на тёплую погоду, сильных очагов возгораний не наблюдалось.

«Спасибо огромное всем жителям нашей области и гостям, что внимательнее стали относиться к обращению с огнём на природе», – сказал Андрей Чибис.