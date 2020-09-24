Десантно-штурмовой батальон морской пехоты Северного флота провёл ночные стрельбы в Арктике

Личный состав десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота провёл ночные стрельбы на полигоне в районе посёлка Спутник Мурманской области (входит в зону Арктики и Крайнего Севера).

В занятиях приняли участие около 300 военнослужащих.

Морские пехотинцы отработали упражнения контрольных стрельб из автоматов и пулемётов Калашникова, стрельбу из реактивных противотанковых гранатомётов, и крупнокалиберных пулемётов с бронетехники.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также военнослужащие выполнили упражнения по метанию ручных гранат.

Стрельбы начались с наступлением темноты и продолжались около 4 часов. В ходе проведения занятий морские пехотинцы применяли приборы ночного видения и трассирующие боеприпасы.

Расход боеприпасов при проведении ночных стрельб составил более 20 тысяч патронов и около 150 выстрелов для реактивных гранатомётов.