Десантные корабли Северного флота проходят Норвежское море

Большие десантные корабли (БДК) Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» завершают межфлотский переход из Чёрного моря в Баренцево. В настоящее время они проходят Норвежское море и на днях прибудут в главную базу флота – Североморск.

Корабли завершили выполнение задач в Средиземном море в середине июля и вышли в Атлантический океан.

Межфлотский переход больших десантных кораблей проходит в нормальных гидрометеорологических условиях, позволяющих экипажам заниматься плановыми задачами боевой подготовки и совершенствованием военно-морской выучки.

Как сообщает пресс-служба СФ, БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога» в течение нескольких месяцев действовали в составе сил Черноморского флота, принимая участие в учениях ВМФ России в Чёрном и Средиземном морях.