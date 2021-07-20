Десантные корабли Северного флота вышли в Атлантику

Большие десантные корабли Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» завершили выполнение задач в Средиземном море и вышли в Атлантический океан через Гибралтарский пролив.

В Атлантике экипажи кораблей продолжат совершенствование военно-морской выучки и будут действовать по плану межфлотского перехода.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога» в течение нескольких месяцев действовали в составе сил Черноморского флота, принимая участие в учениях ВМФ России в Чёрном и Средиземном морях.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12372817@egNews