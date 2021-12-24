Десантный отряд Северного флота отработал отражение воздушной атаки условного противника в Баренцевом море

Отряд больших десантных кораблей «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал задачи совместного выхода в Баренцевом море.

В течение нескольких дней экипажи выполняли комплекс боевых упражнений с практическим применением артиллерийского, радиотехнического и минного вооружения.

На завершающем этапе моряки совершили зенитные артиллерийские стрельбы по имитированной воздушной цели в рамках учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника на корабли десантного отряда.

Как сообщает пресс-служба СФ, стрельбы были проведены в морских полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, заранее закрытых для полётов гражданской авиации в целях обеспечения безопасности.

После выполнения всех поставленных задач корабли вернулись в пункт постоянного базирования — город Североморск.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12400421@egNews