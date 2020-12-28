Дешевеющее «чёрное золото» тянет курс рубля вниз

Нефть начала новую неделю с лёгкого снижения. Прошедшие рождественские праздники прошли без массового перемещения граждан, что говорит о текущем слабом спросе на нефтепродукты. Структура контанго во фьючерсах на Brent присутствует вплоть до июня. Лишь затем рынок оценивает поставки дешевле текущих. На рынке продолжают ждать ослабления доллара и в 2021 году.

В ночь на понедельник Белый дом сообщил, что Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что президент подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплату в размере 600 долларов на человека, вместо ранее затребованных Трампом 2 тысяч долларов.

Рынки продолжают оценивать перспективы для британской экономики после окончательного выхода Королевства из ЕС и завершения переходного периода. Великобритания и ЕС в четверг, 24 декабря, заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря.

Ожидается, что объём торгов в понедельник будет несколько снижен, поскольку торги в Великобритании будут закрыты из-за рождественских праздников. Во вторник и среду торги на крупнейших рынках будут открыты, но в четверг и пятницу основные торги вновь будут ограничены из-за новогодних каникул.

Нефтяные цены снижаются сегодня на новостях о распространении в мире нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании. Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет «S&P Global Platts».

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,9291 рубля. По отношению к последней сделке 25 декабря доллар подешевел на 24 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 23,70 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 18,58 копейки и составил 90,3792 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар вырос. Рост составил 50,43 рубля.