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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.24 13:30

Десять главных дел филиала «Колатомэнергоремонт» на 2024 год

Руководством филиала «Колатомэнергоремонт» утверждён перечень десяти главных дел, выполнение которых в обязательном порядке предстоит осуществить работникам предприятия в текущем году.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций «Атомэнергоремонт», перед филиалом стоят важные задачи: исключение случаев производственного травматизма, выполнение поставленных целей в области культуры безопасности и охраны окружающей среды, а также снижение коллективной дозы облучения персонала до 500 чел.мЗв. Планируется проведение ряда подготовительных мероприятий для успешного функционирования судоремонтного цеха на базе ФГУП «Атомфлот», в число которых входит заключение нового долгосрочного договора с «Атомфлотом», отсутствие нарушений в ходе ремонтных работ по вине сотрудников филиала «Атомэнергоремонт» и создание нового участка по ремонту трубопроводной арматуры в службе судоремонта собственными силами.

На Кольской АЭС необходимо обеспечить пуск энергоблоков атомной станции после планово-предупредительного ремонта с первого раза, а также не допустить увеличение доли брака сварных соединений свыше 0,8%. Все работы на промплощадке Кольской АЭС должны выполняться в строгом соответствии с производственными и должностными инструкциями, чтобы исключить случаи нарушений в процессе ремонтов.

Также сотрудникам «Колатомэнергоремонт» предстоит выполнение подготовки внутрикорпусных устройств парогенераторов плавучей атомной теплоэлектростанции №4834 и №4835 для их последующей замены.

«В текущем году планируется выполнение множества ремонтных операций, от которых зависит функционирование технического оборудования и агрегатов стратегически и экономически важных для нашего государства. Сделаем всё возможное для обеспечения бесперебойной работы объектов атомной отрасли страны», - прокомментировал директор «Колатомэнергоремонт» Игорь Сметанин.

 

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций «Атомэнергоремонт».

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