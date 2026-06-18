Десять команд Мурманской области стали победителями конкурса «Движения Первых»

Подведены итоги третьего сезона конкурса лучших проектов для детей и молодёжи среди первичных отделений» Движения Первых». Десять команд из Мурманской области вошли в число лучших, обеспечив себе денежные премии на общую сумму 2,1 млн рублей.

В общей номинации «Лига возможностей» серебряными призёрами (300000 рублей) стала команда Зеленоборской санаторной школы-интерната.

Бронзовые награды (по 200000 рублей) получили: школа №276 (ЗАТО Александровск), Детская художественная школа Мурманска, Североморский информационно-аналитический центр, школа №7 имени Марка Евтюхина (ЗАТО г. Североморск), Зверосовхозская школа (Кольский округ), школа №4 (Оленегорск), Центры дополнительного образования из Заозерска и ЗАТО Видяево.

В специальной номинации «Первая лига» бронза и 200000 рублей достались школе №4 города Апатиты.

Средства будут направлены на дальнейшее развитие системы самоуправления, реализацию социально значимых инициатив и поддержку активной молодёжи региона.

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457255264%2Fwall-192959349_39727