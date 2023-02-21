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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.23 15:00

Десять мурманских педагогов вышли в финал конкурса «Ступеньки мастерства — 2023»

В Мурманске на базе МБДОУ №15 состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольных учреждений «Ступеньки мастерства — 2023» — муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года — 2023».

Как сообщает администрация города Мурманска, в I этапе конкурса приняли участие 380 педагогов, во II и III — 23 человека, ставшие лучшими в своих учреждениях. В финальный этап конкурса вышли 10 педагогов:

— Алексеева Ольга Сергеевна, воспитатель ДОУ №2;

— Лаврентьева Елена Владимировна, инструктор по физкультуре ДОУ №4;

— Егорова Марина Сергеевна, воспитатель ДОУ №19;

— Яковлева Татьяна Сергеевна, инструктор по физкультуре ДОУ №50;

— Ковалькова Анастасия Александровна, воспитатель ДОУ №57;

— Гниденко Александра Владимировна, воспитатель ДОУ №73;

— Кузнецова Наталья Александровна, воспитатель ДОУ №95;

— Чернилина Виктория Алексеевна, инструктор по физкультуре ДОУ №104;

— Шашкина Ольга Станиславовна, воспитатель ДОУ №122;

— Лужевская Виктория Николаевна, воспитатель ДОУ №157.

Финалисты проявили себя в различных испытаниях, среди которых — «Педагогическая мастерская» и ток-шоу «Педагогические дебаты». Имя победителя будет объявлено 3 марта 2023 года на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов конкурсов профессионального мастерства.

Конкурс «Ступеньки мастерства» проводится более 20 лет. Победители муниципального этапа разных лет становились победителями регионального федерального этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24423&page=1

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