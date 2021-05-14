Десять региональных дорог Мурманской области вошли в опорную сеть Российской Федерации

Накануне в Москве вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин представил проект Программы дорожной деятельности региона на период 2022-2024 годов. Вопрос рассматривался на совещании под председательством врио руководителя Федерального дорожного агентства. В мероприятии также приняли участие и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова и начальник Упрдор «Кола» Михаил Овчинников.

Программа Мурманской области включает в себя проведение строительства, реконструкции, капитальных работ и ремонта объектов на дорогах федерального, регионального и местного значения. Так, например, сюда относятся работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Мурманской области уже заключены контракты на ремонт 11 дорог региональной сети в 2022 году, сейчас ведется поиск подрядчиков на ремонт двух объектов в Коле на следующий год.

Кроме того, программа региона включает в себя реконструкцию в 2022 году моста через реку Большая Печенга и мостовых переходов через реку Канентьявр и реку Кети, а также в течение 2022-2023 годов реконструкцию мостового перехода через реку Эйнч.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, программа учитывает формирование опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации. Объекты сети будут развиваться и приводиться в нормативное состояние в приоритетном порядке. На территории Мурманской области к настоящему времени в опорную сеть включены федеральные трассы, а также десять наиболее значимых и часто используемых региональных дорог. Планируется добавить в этот перечень еще три региональные дороги.