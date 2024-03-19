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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.24 13:30

Десять жителей Мурманской области участвуют в молодёжном направлении проекта «Мастера гостеприимства»

Почти 3,5 тысячи человек из 88 регионов России подали заявки на участие в молодежном направлении главного кадрового туристического проекта страны «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». От Мурманской области свои силы решили попробовать десять жителей региона. Ребята получат возможность пройти стажировку и зарекомендовать себя в топовых отраслевых компаниях страны или пройти проектную мастерскую и вместе с наставником доработать свою идею, превратив её в реальный проект в сфере туризма.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на создание благоприятных условий развития талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства и кадровое обеспечение туристской отрасли. С 2021 года в проекте открыто молодежное направление для активных, талантливых, увлеченных молодых людей, делающих первые шаги в сфере туризма. Возраст участников – от 18 до 35 лет.

«Чтобы вовлечь в индустрию как можно больше молодых специалистов, на платформе «Россия – страна возможностей» с проектом «Мастера гостеприимства» мы ведем профориентационную и образовательную работу и знакомим молодёжь с сообществом профессионалов туротрасли. За время реализации направления более 14 тысяч ребят заинтересовались проектом, почти 3,5 тысячи из них подали заявки в новом сезоне. Молодежь находит в проекте единомышленников во разных уголках России, обретает наставников, а многие студенческие идеи воплощаются в реальность и становятся конкурентоспособными на рынке туристических продуктов», – рассказывает первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

С 2021 года от Мурманской области заявки на молодёжное направление главного туристического проекта страны «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали 21 человек, в новом сезоне направления участие будут принимать десять жителей региона.

Руководитель проекта «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов отметил, что в новом сезоне для молодёжи открыто участие в одном из двух треков: проектном, где ребята вместе с наставниками превращают свои в реальный проект в сфере туризма и трек стажировок, представляющий возможность зарекомендовать себя в топовых отраслевых компаниях страны.

В проектном треке участники проходят тестирование на проверку базовых знаний о России, а также коммуникативной грамотности. После – презентуют свои идеи, направленные на туристическую привлекательность и развитие молодежного туризма в стране. Самые интересные отберут эксперты отрасли туризма – победители, наставники и эксперты проекта «Мастера гостеприимства». На протяжении трёх недель профессионалы отрасли с молодежью будут дорабатывать и доводить до готовых проектов их авторские идеи. Финалисты не только попадут на крупнейшие молодежные фестивали, где им выпадет шанс защитить свои идеи и получить денежное вознаграждение, но и реализовать свой продукт при поддержке экспертов. Они найдут новые связи и партнеров, получат бесценный опыт от наставника и понимание, как реализовывать проекты.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, трек стажировок тоже пройдёт в несколько этапов: помимо тестирования, участники трека должны решить кейс-задание в направлениях «Бизнес сектор индустрии гостеприимства» или «Сервис в индустрии гостеприимства» – смоделированную ситуацию, в которой нужно быстро определить проблему и найти пути решения. Также ребят ждет составление профессионального резюме и собеседование в видео формате. Работодатели отберут самых мотивированных участников и пригласят на 2-уровневую стажировку. Первый этап стажировок – работа в региональных компаниях на линейных позициях сроком от месяца. При успешном прохождении этапа юные мастера получают приглашение поработать и зарекомендовать себя в федеральных компаниях.

«Ребята, за вами – будущее гостеприимства! Мы верим, что развитие, драйв, нестандартные смелые подходы способны перевернуть нашу индустрию благодаря вам. Не бойтесь мыслить и действовать, отходя от привычного – только так рождаются уникальные профессионалы и их прорывные проекты!», – обратилась к участникам партнёр проекта «Мастера гостеприимства» в треке стажировок, HR директор «UPRO GROUP» Светлана Жукова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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