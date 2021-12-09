Десятая модельная библиотека региона открылась в Заполярном

В Заполярном открылась библиотека нового поколения. Это уже десятое учреждение в Мурманской области, обновленное по модельному стандарту: в год своего 70-летия модельной стала городская библиотека-филиал №1 Печенгского Межпоселенческого библиотечного объединения.

Модернизация призвана привлечь в библиотеку новых читателей – учреждение станет точкой притяжения подростков и молодежи. После обновления библиотека станет местом роста, образования, самореализации и творчества.

В учреждении созданы многофункциональные залы для проведения мастер-классов и занятий, лекций и кинопоказов, пространство социальной реабилитации пользователей с ОВЗ и печатная мастерская. Кроме того, на базе библиотеки будут организованы курсы программирования и студия видеоблогинга, а мобильный планетарий и химическая лаборатория станут проводниками в мир науки и помогут подросткам сориентироваться в будущей профессии.

Концепция «Библиотеки РОСТа» состоит в стимулировании личностного развития и самореализации посетителей. Основным цветом оформления пространства был выбран белый, яркие цветовые акценты – желтый, бирюзовый, фиолетовый – призваны облегчить прохождение полярной ночи для горожан.

Обновления произошли в библиотеке благодаря нацпроекту «Культура» – в этом году учреждение стало одним из победителей дополнительного конкурсного отбора на создание модельных библиотек и получило 5 млн рублей из федерального бюджета. На обновление также были привлечены средства муниципалитета и градообразующего предприятия – Кольской ГМК.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Мурманской области создано уже 9 модельных библиотек, открытие еще двух – в Кировске и Кандалакше – состоится до конца года. Кроме того, Кольское Заполярье стало лидером федерального конкурса 2022 года, и в следующем году по модельному стандарту будет преобразовано еще 7 учреждений в Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре, Мурманске, Апатитах, Кировске и ЗАТО Александровск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430423/#&gid=1&pid=2