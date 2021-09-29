Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления

Как сообщает администрация города Мурманска, сегодня с 21.00 отключат подачу горячей воды и отопления в Первомайском округе в домах:

просп. Кольский, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 91/1, 91/2, 91/3, 93, 95, 95а, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 100, 102, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 110, 112, 114, 114/1, 114А, 118, 120, 128, 134, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140а, 140Б, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 176/1, 176/2, 176/3;

пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Беринга, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28;

пр-д. Ледокольный, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Баумана, 1, 5;

ул. Зои Космодемьянской, 1, 2, 2/1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 34 (вставка);

пр-д. Молодёжный, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16;

ул. Морская, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Олега Кошевого, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 8, 10, 12/1, 12/2, 12а, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18, 20, 22, 24;

ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

ул. Спартака, 11, 13;

ул. Долина Уюта, 6.

Блага цивилизации должны появиться вновь с 9 часов 30 сентября.