Десятки предпринимателей Мурманской области уже подали заявки на конкурс перспективных брендов

21 мая завершится приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс перспективных брендов Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда «Росконгресс».

Десятки предпринимателей Мурманской области уже подали заявки. На конкурс представлены самая северная в мире школа фридайвинга, линия косметики для животных, креативное арт-пространство, мастерская арктических гастро-сувениров и другие локальные бренды. Кроме того, свои идеи по развитию туризма представили сразу несколько заполярных туроператоров.

Победители и финалисты получат помощь в продвижении на онлайн- и офлайн-торговых площадках страны.

Свой проект или идею можно заявить на платформе.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, форум «Сильные идеи» пройдет в третий раз 28-29 июня.

Фото: https://gov-murman.ru