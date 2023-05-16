Десятки предпринимателей Мурманской области уже подали заявки на конкурс перспективных брендов
21 мая завершится приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс перспективных брендов Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда «Росконгресс».
Десятки предпринимателей Мурманской области уже подали заявки. На конкурс представлены самая северная в мире школа фридайвинга, линия косметики для животных, креативное арт-пространство, мастерская арктических гастро-сувениров и другие локальные бренды. Кроме того, свои идеи по развитию туризма представили сразу несколько заполярных туроператоров.
Победители и финалисты получат помощь в продвижении на онлайн- и офлайн-торговых площадках страны.
Свой проект или идею можно заявить на платформе.
Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, форум «Сильные идеи» пройдет в третий раз 28-29 июня.
Фото: https://gov-murman.ru