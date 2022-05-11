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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.22 09:00

Десятки украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ нашли смерть около острова Змеиный

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 10 мая оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта в том числе два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 100 националистов, выведены из строя 19 единиц военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе в районе населённого пункта Широкое Днепропетровской области сбит украинский самолёт Су-25. Кроме того, в районе Новодмитровки Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса,

2983 танка и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники.

Отмечу, что в районе острова Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны днём 10 мая был уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».

Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять - ударных «Байрактар-ТБ2».

Все беспилотные аппараты были задействованы в провалившейся «пиар-акции» киевского режима по захвату в канун 9 мая, праздника Победы в Великой Отечественной войне, острова Змеиный.

Кроме того, российскими военнослужащими на берегу были обнаружены ещё три, прибитых с моря, тела украинских диверсантов. Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов.

Всего же, в ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожено 10 вертолётов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолёта Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт поддержки Ми-24. Кроме того, задействованные в операции ещё шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населённого пункта Арциз Одесской области.

Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту.

Таким образом, данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырёх самолётов, десяти вертолётов, трёх катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов».

А в этот время, Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает детально фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также вопиющие своей жестокостью провокации против собственного народа.

По имеющейся достоверной информации, в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по «бучинскому» сценарию. На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. Фото- и видеосъёмку этого чудовищного преступления провели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.

Кроме того, из района частных домовладений в Белой Кринице Херсонской области артиллерией ВСУ нанесено несколько ударов по позициям Вооруженных сил России с целью вызова ответного огня по жилым домам с мирными жителями, которых боевики территориальной обороны не выпускают из блокированного населенного пункта, удерживая их в качестве «живого щита». При этом, для фото- и видеофиксации якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению в Белой Кринице находились представители норвежских СМИ.

Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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