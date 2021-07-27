Детей-инвалидов будут обслуживать вне очереди

Дети-инвалиды и сопровождающие их лица будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Соответствующий указ Президента России опубликован вчера, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

Нововведение также позволит данной категории граждан попасть вне очереди на приём к руководителям и другим должностным лицам предприятий, учреждений и организаций.

Указом не предполагается введение новых обязательств, он направлен на создание более комфортных условий предоставления услуг детям-инвалидам и их семьям при обслуживании на предприятиях торговли, общепита, в больницах и других организациях.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

До этого право на обслуживание вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, ЖКХ, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях по обслуживанию населения имели инвалиды I и II групп.

Как пишет «Парламентская газета», ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что, если продавцы или исполнители откажут в предоставлении товаров или услуг без законных оснований инвалидам, пожилым гражданам или детям, им грозит штраф. Жалобу о нарушении прав можно подать через специальную форму на сайте ведомства.

Закон о штрафах за дискриминацию инвалидов Президент России Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Необходимость в поправках возникла в связи с участившимися отказами людям с инвалидностью, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям в доступе к транспорту, а также к услугам в сфере отдыха и других.

В понедельник стало известно, что Роспотребнадзору предложили увеличить штрафы за такие нарушения, считая действующие наказания номинальными. По данным газеты «Известия», их предлагается сделать оборотными, то есть размер штрафа будет составлять до пяти процентов от выручки организаций. В ведомстве одобрили инициативу. При этом отраслевые эксперты выступили против, пояснив, что оборотные штрафы будут для компаний очень чувствительными. По их мнению, штрафы будут компенсировать за счёт клиентов и расходы в итоге лягут на плечи покупателей.

По оценкам Счётной палаты, более 70 процентов учреждений культуры не адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Между тем на Госуслугах появилось несколько сервисов для помощи инвалидам. Дистанционно можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы, обжаловать её решение, внести изменения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, получить справку об инвалидности при изменении персональных данных, дубликат справки об инвалидности, копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.