Детей учили, а сами многого не знали

Прокуратурой Кольского района при осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства были выявлены факты нарушения законодательства об охране труда в деятельности МАОУДО «Центр дополнительного образования детей».

Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства, законодательства об охране труда в указанном учреждении не проведено обучение работника безопасным методам и приёмам выполнения работ, не проведен первичный инструктаж с работником, вводный инструктаж проведён с нарушением установленных сроков по истечении 3 месяцев с момента принятия на работу.

Данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении директора учреждения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда).

Постановлением Государственной инспекции труда в Мурманской области директор учреждения признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.