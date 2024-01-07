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Мурманская область. Арктика (16+)07.01.24 16:00

Дети для счастья женщинам нужны так же, как карьера

Залогом женского счастья мужчины чаще всего считают любовь, а сами женщины — достаток. При этом карьера в глазах современных женщин почти так же важна, как и материнство. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению мужчин, счастливой женщину делает в первую очередь любовь — в этом убеждены 57% опрошенных. Каждый второй (52%) считает главной составляющей женского счастья семью, 41% — материнство, 40% — достаток. Без секса не считают возможным женское счастье 23% мужчин, без привлекательной внешности —16%, замужества — 15%. Каждый восьмой представитель сильного пола (12%) уверен в значимости для женщин свободы, каждый девятый (11%) — карьеры, каждый десятый (10%) — творчества, а 6% — дружбы.

Представления женщин о том, что им нужно для счастья, заметно отличаются от мужских. На первое место представительницы прекрасного пола ставят достаток (59%), на второе — любовь (57%), на третье — семью (53%). Материнство и карьера имеют почти одинаковое значение: их назвали главной составляющей счастья 35% и 33% женщин соответственно. Свобода важна для 30%, творчество — для каждой четвертой (25%), привлекательная внешность — для 18%, дружба — для 14%. Секс и замужество как главные составляющие счастья называли только 10% и 7% женщин соответственно.

Карьеру, свободу, дружбу и творчество чаще называют важными составляющими женского счастья опрошенные в возрасте до 34 лет, а материнство и замужество — старшее поколение. Чем выше доход респондентов, тем более значима для них любовь.

По сравнению с 2010 годом, и мужчины, и женщины стали реже считать залогом женского счастья замужество, материнство, семью, внешность, любовь и сексуальную реализацию. Значимость дружбы, свободы и творчества, напротив, возросла в глазах представителей обоих полов. Женщины стали чаще называть важным аспектом счастья достаток.

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