Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на поездах пригородного сообщения

Теперь родители смогут бесплатно провозить своих детей в возрасте до семи лет на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. Ранее это распространялось на детей не старше пяти лет.

Изменения приняты на основании федерального закона, который подписал Президент России Владимир Путин.

Напомним, в Мурманской области действуют 3 регулярных маршрута в пригородном железнодорожном сообщении:

- Кандалакша - Мурманск;

- Кандалакша – Пояконда;

- Мурманск – Апатиты («Лыжная Стрела», зимний сезон до 01.05 ежегодно).

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/