Дети и ожирение - красные флаги для родителей: новый эфир Школы семейного здоровья в рамках лектория «Санпросвет»

Приглашенные эксперт Елена Вячеславовна Павловская, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор кафедры диетологии и нутрициологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, и модератор Хадижат Гаджиевна Омарова, врач-гастроэнтеролог, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н., ответят на сложные вопросы: где норма веса у человека, который постоянно растёт и меняется? какие причины быстрого набора массы у ребёнка? что могут сделать родители, чтобы пищевые привычки приносили только пользу? как не навредить заботой и не заложить почву для расстройства пищевого поведения?

Второе занятие осеннего цикла Школы семейного здоровья состоится 9 октября в 12.00 (мск), в прямом эфире на площадке «VК Видео» (https://www.cmd-online.ru/patient-school/parents-school/).

Напомним, Школа семейного здоровья – социально-образовательный проект ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора под эгидой лектория «Санпросвет». В рамках Школы практикующие врачи и исследователи в формате онлайн-уроков дают простые и понятные ответы на частые вопросы, которые регулярно задают пациенты – в особенности родители. Темы охватывают профилактику инфекционных заболеваний, детский иммунитет, сезонные риски, вакцинацию и многое другое.

Школа семейного здоровья создана для всех, кто привык заботиться о здоровье близких, доверяет информации из авторитетных источников и ищет поддержки экспертов; для врачей, когда нужна помощь с ответами на вопросы, которые пациенты не успевают задать во время приёма.