Дети из многодетных семей будут обучаться в колледжах и техникумах Мурманской области бесплатно

Новая мера поддержки предусматривает компенсацию расходов на оплату стоимости обучения с 1 сентября 2022 года, то есть с начала этого учебного года. Об этом сообщил сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы приняли решение о том, что обучение детей из многодетных семей по программам среднего профессионального образования будет бесплатным. Мера поддержки начнёт действовать с текущего учебного года, то есть с 1 сентября 2022 года. Соответствующее финансирование на компенсацию расходов стоимости обучения я прошу запустить сразу после новогодних праздников», – сказал глава региона.

По прогнозным оценкам, в следующем году на эти цели из бюджета будет выделено 4,5 миллиона рублей, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.