Дети из Мурманской области и новых территорий РФ получат подарки от губернатора Андрея Чибиса в рамках акции «Ёлка желаний»

Губернатор Андрей Чибис принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний» в Московском Кремле. Глава Мурманского региона исполнит мечты детей из Мурманской области, а также Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

«Для меня большая честь поддержать детей и исполнить их желания. Таким образом я могу принести радость новогоднего праздника в семьи, которые давно ждут чуда», - прокомментировал Андрей Чибис.

Также губернатор подчеркнул, что в Мурманской области состоялась акция «Новогоднее чудо». Уже собраны все подарки, отсортированы и направлены в социальные учреждения региона, дети которых загадали желания.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всероссийская акция «Ёлка желаний» организована командой благотворительного проекта «Мечтай со мной». Акция проводится ежегодно в преддверии Нового года по всей стране.

Каждый может почувствовать себя волшебником и исполнить новогодние желания детей и пожилых, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Фото: https://gov-murman.ru