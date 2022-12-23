Дети из Мурманской области и новых территорий РФ получат подарки от губернатора Андрея Чибиса в рамках акции «Ёлка желаний»
Губернатор Андрей Чибис принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний» в Московском Кремле. Глава Мурманского региона исполнит мечты детей из Мурманской области, а также Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
«Для меня большая честь поддержать детей и исполнить их желания. Таким образом я могу принести радость новогоднего праздника в семьи, которые давно ждут чуда», - прокомментировал Андрей Чибис.
Также губернатор подчеркнул, что в Мурманской области состоялась акция «Новогоднее чудо». Уже собраны все подарки, отсортированы и направлены в социальные учреждения региона, дети которых загадали желания.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всероссийская акция «Ёлка желаний» организована командой благотворительного проекта «Мечтай со мной». Акция проводится ежегодно в преддверии Нового года по всей стране.
Каждый может почувствовать себя волшебником и исполнить новогодние желания детей и пожилых, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Фото: https://gov-murman.ru