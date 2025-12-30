Дети из Мурманской области побывали на Общероссийской Кремлёвской ёлке

В Москве в Государственном Кремлёвском дворце состоялась Общероссийская Кремлёвская ёлка. Кольское Заполярье представила делегация из 19 ребят в возрасте от 7 до 9 лет. В числе участников главного новогоднего события страны — школьники из Мурманска, Оленегорска, Кировска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Кандалакшского, Ковдорского, Кольского, Ловозерского и Печенгского округов, а также из Александровска, Видяево и Североморска.

Детей сопровождали специалисты «Движения Первых» Мурманской области Крылова Евгения и Шнайдер Анна. В пути следования и на протяжении всего пребывания в Москве безопасность детей обеспечивалась старшим инспектором по делам несовершеннолетних Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте Анной Сыромятниковой. В дороге для ребят была проведена интерактивная познавательная программа, посвящённая правилам безопасного поведения на транспорте и в общественных местах. Полученные знания дети закрепили с помощью тематических памяток.

Общероссийская Кремлёвская ёлка объединила около пяти тысяч детей со всех регионов страны. В предновогодних мероприятиях приняли участие дети военнослужащих, в том числе погибших в зоне специальной военной операции, ребята из многодетных семей, а также юные таланты — спортсмены, артисты и активисты общественных организаций.

Для юных северян была подготовлена насыщенная культурно-экскурсионная программа. Ребята посетили столичные достопримечательности, побывали в цирке Никулина, приняли участие в экскурсии по Московскому Кремлю и стали зрителями главного новогоднего представления страны. Перед началом спектакля в Кремлёвском дворце дети водили хороводы, играли и участвовали в интерактивных программах вместе со сказочными персонажами.

Кульминацией праздничного вечера стал спектакль «Заветные куранты» — новогодняя сказка о мечтах, дружбе и вере в добро.

Организатором Общероссийской Кремлёвской ёлки выступило Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560099/#&gid=1&pid=6