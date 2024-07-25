Дети из оздоровительного лагеря при школе №1 совершили виртуальное путешествие по улицам столицы Кольского полуострова

А помогли им совершить путешествие сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой.

Ребята узнали, в чём уникальность Мурманска, прослушали информацию об улицах, носящих имена прославленных капитанов, и улицах с морскими названиями, о парках и скверах города, о памятниках воинской славы и памятнике «Ждущей».

Мальчишек и девчонок тронул рассказ о подвиге Анатолия Бредова и Никиты Ошуркова в годы Великой Отечественной войны.

Увидев фотографию памятника «Коту Семёну», дети вспомнили проникновенную историю о реальном событии, которое произошло в мурманской семье. Каждый хотел поделиться своими знаниями о родном городе, ребята наперебой рассказывали библиотекарю известные им необычные факты.

Под видеофильм с зарисовками города школьники послушали песни и стихотворения Николая Колычева и Надежды Добычиной о Мурманске.

В завершение участники мероприятия рассматривали детские рукописные книги, посвящённые родному городу, которые вызвали настоящий восторг.

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457331210%2Fwall-160249165_22973