Дети из регионов Арктики смогут бесплатно отдыхать на российских курортах

С 2022 года школьникам, которые проживают в регионах из состава Арктической зоны, будут предоставлять бесплатные путёвки в детские лагеря на российских курортах. Ежегодно на эти цели направят по 500 миллионов рублей. Постановление об этом утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Бесплатные путёвки получат ученики с пятого по восьмой классы. С их помощью ребята смогут поехать в детские лагеря на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах.

Подчёркивается, что длительность поездки должна составлять от семи дней до 21. Расходы регионов на оплату путёвок и стоимости проезда будут финансироваться из федерального бюджета. Предполагается, что в 2022 году такие путёвки получат почти шесть тысяч детей.