Дети каждого третьего россиянина всё лето провели дома

По сравнению с прошлым годом дети стали чаще проводить каникулы в других городах России, отдыхать в оздоровительных и школьных лагерях. Число россиян, организовавших ребёнку отдых на Чёрном море, снизилось незначительно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

О том, что ребенок-школьник провёл всё лето дома или в городе, рассказал каждый третий опрошенный (33%). Дети 29% родителей жили на даче или в деревне. Обеспечить ребёнку отдых на море в этом году удалось 17% россиян. Каждый девятый (11%) отправил своего школьника в оздоровительный лагерь, каждый одиннадцатый (9%) организовал поездку по России. За границей побывали дети 2% опрошенных. Столько же респондентов сделали выбор в пользу школьного лагеря. Ещё 6% родителей поделились другим опытом: их школьники побывали у родственников, в санатории, спортивном лагере и т. д.

Нынешнее лето оказалось более интересным для российских школьников, чем планировали их родители в преддверии каникул: съездить на Чёрное море и побывать в других городах России удалось детям большего количества опрошенных. Чаще, чем в летние каникулы 2021 года, родители рассказывали, что их дети-школьники побывали в других городах России, в оздоровительных и школьных лагерях, реже — на зарубежных курортах.