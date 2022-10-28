Дети мобилизованных и участников СВО из Кольского Заполярья получат приглашения на губернаторские ёлки

Юные северяне – дети участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в этом году получат приглашения на губернаторские ёлки. Соответствующее постановление подписано главой Мурманской области Андреем Чибисом.

В этом году праздничная кампания пройдёт с 15 по 17 декабря, новогодние представления будут организованы в Ледовом дворце спорта в Мурманске. Подготовка праздничной программы в формате ледового спектакля будет организована Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Министерство культуры Мурманской области сообщает, что, как и в прошлые годы, приглашения на губернаторские новогодние представления получат ребята от 7 до 14 лет, сумевшие в уходящем году проявить свои таланты в учёбе, науке, спорте, творчестве, добровольчестве и другой общественной активности. Гостями праздников по доброй традиции станут юные северяне из многодетных семей, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также ряд других льготных категорий детей.