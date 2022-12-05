Дети мобилизованных северян и участников СВО получат приглашения на губернаторские ёлки в приоритетном порядке. Об этом в ходе оперативного заседания правительства Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Для юных северян традиционно пройдут губернаторские ёлки. Для детей готовят ледовое шоу от лучших российских фигуристов. Приглашения в приоритетном порядке получат дети мобилизованных и участников специальной военной операции», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что для ребят из Печенги, Заполярного, Кандалакши и Алакуртти организуют яркие представления в их населённых пунктах. Такое решение принято из-за удалённости городов и гарнизонов от заполярной столицы. Для маленьких зрителей постановки подготовят коллективы Мурманского областного драматического театра и Мурманского областного кукольного театра.

«Очень важно чётко донести информацию об условиях участия юных северян в губернаторских ёлках. Необходимо сделать так, чтобы родители понимали, с какого возраста их ребёнок может получить подарок и попасть на представления, а также где и когда это представление состоится», – акцентировал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил, что уже 10 декабря на площади Пять Углов в Мурманске зажгутся огни на главной елке Кольского Заполярья. Подробнее обо всех декабрьских и январских мероприятиях в ходе оперативного совещания рассказала министр культуры Ольга Обухова.