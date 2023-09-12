Дети портовиков и их партнёров проводили лето по-спортивному

Последние тёплые выходные в Мурманске было решено проводить активно и весело, а главное – вместе! Именно так и прошла двадцать вторая детская Спартакиада АО «Мурманский морской торговый порт». На спортивный праздник приехали не только дети портовиков, но и ученики транспортно-логистического класса гимназии №8 города Мурманска, представители АО «МАСКО», ООО «МБТ», ученики лицея №2, а также воспитанники Центра помощи семьи и детям.

Для самых маленьких устроили эстафету – первые спортивные шаги, когда малыши могут попробовать дальше всех закинуть мяч, дальше всех прыгнуть или пробежать коротенькую дистанцию. Зато у ребят постарше было все намного серьёзнее – Весёлые старты, где дети разделились на три команды и учились действовать слаженно и продуктивно. Кроме того, юные спортсмены могли попробовать пройти туристическую полосу, посоревноваться в саамском футболе, поиграть во флорбол и попрыгать на скакалке на время.

«Каждая детская Спартакиада заряжает нас энергией намного больше, чем взрослая! Ведь видеть ликование детей, их улыбки, слышать смех – бесценно! Наверное, нет на свете лучше дела, чем создавать праздник детям. Поэтому традицию однозначно будем продолжать», - отметила председатель Родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Без подарка как обычно не ушёл ни один ребёнок. Все получили конфеты, сладости. А победителям ещё и подарки, медали и кубки.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252862%2Falbum-149919532_296343772