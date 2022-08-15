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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.22 15:00

Дети портовиков и поисковики почтили память советских воинов на высоте 258,3 в Долине Славы

Необычный рабочий день выдался у ребят из трудового отряда «СУЭК» (ТОС). Совместно с представителями поискового отряда «Подводник» АО «Мурманский морской торговый порт» они посетили мемориальный комплекс в Долине Славы и возложили цветы к нескольким памятникам. Особое внимание – мемориалу на высоте 258,3.

В годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои: советские солдаты героически штурмовали мощный опорный пункт, построенный захватчиками, брали его несколько раз, но окончательно захватить так и не смогли. Только в 1944 году фашистские части были выбиты с высоты в ходе Петсамо-Киркенесской операции, ознаменовавшей разгром захватчиков в Заполярье.

«Здесь было настоящее пекло, потому что немцы сидели до конца. Очень много наших солдат погибло здесь, и каждый год мы находим и еще будем находить их останки», - рассказал командир поискового отряда «Подводник», слесарь по ремонту автомобилей АО «ММТП» Олег Янковец.

Поисковый отряд «Подводник» - один из старейших в области. Он был создан в Мурманском морском торговом порту в 1980 году. За минувшие десятилетия – сотни находок на местах боев, которые впоследствии были переданы в музеи и школьные боевые комнаты. Есть даже экспонаты, которые представлены в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Сохранение памяти об истории нашего народа, его подвигах и героизме – одна из ключевых задач проводимой поисковиками при поддержке администрации предприятия работы. И не случайно, что рядом с опытными поисковиками в сопки идет молодежь. Так, вместе с командиром отряда «Подводник» Олегом Янковцом – его сын Владимир. Он также, как и отец, увлечен поисковой работой и занимается ею с детства.

«В такие походы езжу с отцом с детского сада. И сейчас, придя на работу в порт, продолжаю заниматься поисковой работой. Это важно для того, чтобы мы не забывали нашу историю», - сказал участник поискового отряда «Подводник», слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин АО «ММТП» Владимир Янковец.

На протяжении уже нескольких лет ребята из трудового отряда «СУЭК» приезжают к монументу «Высота 258,3». Он был построен специалистами Мурманского морского торгового порта в 1989 году по проекту Л.В. Журина. Сейчас портовики и их дети продолжают шефствовать над памятником. На этот раз юноши и девушки, вооружившись красками, кистями и шпателями красили ограждения и каски, наводили порядок, косили и убирали траву.

«Это действительно интересно, когда узнаешь что-то новое в процессе своей работы, особенно когда знакомишься с такими фактами нашей истории», - сказала участник трудового отряд «СУЭК» Софья Недужко. 

Напомним, «Трудовые отряды «СУЭК» - проект, реализуемый на всех территориях присутствия АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Организация летнего трудового отряда в Мурманске осуществляется АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии Администрации г. Мурманска. Главные цели проекта: обеспечение сезонной занятости подростков в период летних каникул, организация их досуга, помощь в профориентации, формирование бережного отношения к объектам городской инфраструктуры, изучение истории и памятных мест.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249653%2Fwall-149919532_2692

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