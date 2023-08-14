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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.23 12:15

Дети портовиков почтили память советских воинов на высоте 258,3 в Долине Славы

Очередной рабочий день трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК» прошёл в Долине Славы у мемориала на высоте 258,3.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, пройдя более километра по пересеченной местности, юноши и девушки поднялись на вершину сопки. С собой они принесли инструмент, необходимый для уборки территории у монумента, построенного работниками Мурманского морского торгового порта в 1989 году. Теперь дети работников ММТП ежегодно приезжают в Долину Славы, чтобы проверить состояние монумента и обновить его внешний облик.

«Ребята и девушки из нашего «Трудового отряда» из года в год как бы передают друг другу это мероприятие, готовятся к нему, и с большим удовольствием участвуют. Они знают, зачем это делают, потому что им не всё равно. И они очень радеют за наше предприятие, за город», - отметил помощник исполнительного директора АО «ММТП» Екатерина Тарабанько, которая приняла участие в акции вместе с сыном Денисом, работающем в трудовом отряде.

В годы Великой Отечественной войны на высоте 258,3 шли ожесточенные бои: советские солдаты героически штурмовали мощный опорный пункт, построенный захватчиками, брали его несколько раз, но окончательно захватить так и не смогли. Только в 1944 году фашистские части были выбиты с высоты в ходе Петсамо-Киркенесской операции, ознаменовавшей разгром захватчиков в Заполярье. Сегодня юноши и девушки, вооружившись красками, кистями и шпателями, красили ограждения и каски, наводили порядок, косили и убирали траву, и отдавали долг памяти нашим солдатам, которые сражались здесь в годы Великой Отечественной войны.

«Для меня память о тех событиях очень важна, поэтому я здесь. Для меня это очень важная тема. И я очень ценю то, что сделали наши прадеды», - сказал участник трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК» Александр Захаров.

«Придя сюда, я поняла, каково было солдатам в то время, как им было тяжело защищать эту местность. И если бы была такая возможность, я бы хотела сказать им «спасибо», - сказала участница трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК» Надежда Большакова.

«Мне кажется, это очень важно. Не каждый сейчас сможет выехать по собственной инициативе и где-то что-то убрать. Поэтому этим занимаемся мы», - сказал участник трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК» Вячеслав Павликов.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252592%2Fwall-149919532_3339

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