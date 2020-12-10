Дети портовиков приняли участие в конкурсе рисунка «Безопасный труд глазами детей»

В Министерстве труда и социального развития Мурманской области подвели итоги седьмого ежегодного регионального конкурса детского рисунка по охране труда. В нём приняли участие и дети сотрудников АО «Мурманский морской торговый порт». Одному из них удалось добиться серьёзных успехов.

Так, Константин Иванов занял первое место в номинации «Безопасный труд глазами детей». Отметим, что конкурс состоялся несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Торжественные церемонии награждения проходили в школах, где обучаются ребята-участники.

«Сын очень любит рисовать. И когда на предприятии предложили принять участие в конкурсе детского рисунка, я ни минуты не сомневалась – сразу предложила Косте! Победа стала для нас приятной неожиданностью. Здорово, что у нас поддерживают юных талантов! Надеюсь, это даст ему дополнительный стимул для дальнейшего развития», - рассказала экономист по бухгалтерскому учету АО «ММТП» Наталья Иванова.

К слову, Мурманский морской торговый порт также выступил партнёром конкурса. Конкурс проходит среди детей в возрасте от 7 до 15 лет в двух номинациях: «Безопасный труд глазами детей», в которой ребята представили рисунки на тему охраны труда и безопасности работников различных профессий и специальностей, и «Шаг в будущее» - для работ на тему охраны труда и безопасности учащихся на уроках. На первом этапе рисунки прошли отбор на уровне муниципальных образований или отдельных организаций, а уже затем их направили в профильное министерство.

«В АО «ММТП» уделяется пристальное внимание вопросам охраны труда. При этом никогда не останавливаемся на достигнутом. Замечательно, что теперь у нас есть возможность посмотреть на безопасность труда глазами детей, а они с юных лет учатся относиться к этой теме максимально серьезно», - отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.