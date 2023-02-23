Дети портовиков приняли участие в «Ратных играх», а впереди зимняя детская Спартакиада АО «ММТП».

Говорят, нынешнее поколение кроме игр на телефонах и планшетах ничего и не знает. Обратное доказали портовики вместе со своими детьми. Командные состязания под названием «Ратные игры» состоялись на базе культурно-туристического комплекса «Легенды Севера».

Мероприятие было организовано благодаря родительскому комитету АО «ММТП» и при поддержке школы мужества «Путь воина».

Для ребят устроили зрелищное выступление команд воинов клуба военно-исторической реконструкции «МИДГАРД». Желающим показали, как стрелять из арбалета и ружья, а некоторым даже дали попробовать – с соблюдением всех правил безопасности, конечно.

Портовики вместе с детьми водили хороводы, устраивали импровизированные сражения, в рамках участия в эстафете ходили на лыжах, боролись с трёхглавым змеем Горынычем, прошли школу победы над страхом стоя на гвоздях. В общем, весело проводили вместе выходной. Кроме того, все желающие могли выпить чай в шатре у костра.

«Родительский комитет ежегодно старается придумать что-то новое, чтобы дети портовиков весело и с пользой могли провести время. Ведь всем известно, что организовать досуг – извечная проблема всех современных родителей. Мы показываем, как это сделать. В результате все остаются довольны: детям удаётся набегаться и напрыгаться, а родителям узнать для себя новое», - рассказывает член родительского комитета АО «ММТП» Оксана Фатыхова.

Как сообщает пресс-служба АО «ММТП», уже в эти выходные, 26 февраля, на турбазе «Теремок» состоится традиционная зимняя детская Спартакиада АО «ММТП».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250940%2Fwall-149919532_3010