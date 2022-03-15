Дети портовиков провели спортивные выходные

На прошедших выходных в Мурманском морском торговом порту прошла традиционная зимняя детская спартакиада, уже девятнадцатая по счёту. Место проведения осталось неизменным – турбаза «Теремок». Там дети сотрудников предприятия на протяжении целого дня играли, соревновались и просто весело проводили время со своими родителями.

Интересно, что для каждого возраста организаторы – родительский комитет АО «ММТП» и администрация предприятия - предложили разные состязания. Для самых маленьких были устроены эстафеты, детки постарше участвовали в «Весёлых стартах», и уже взрослые ребята могли проявить себя в лыжных гонках, на туристической тропе «Crazy Миля», во флорболе.

«Спартакиада - это отличная возможность провести время на свежем воздухе всей семьей, зарядиться хорошим настроением, пообщаться и отвлечься от повседневных дел. Портовики каждый раз очень ждут этого мероприятия и с удовольствием приезжают сюда из года в год. Таким образом, дети портовиков растут на наших глазах!» - рассказала председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

В перерывах между заданиями для участников был организован сладкий стол. Кроме того, всех пришедших на праздник ждала, стававшая уже традиционной, вкусная уха. Никто не ушёл без подарка и добрых воспоминаний на долгие годы.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247970%2Fwall-149919532_2421