Дети портовиков успешно отработали третью смену в «Трудовом отряде»

Подведены итоги третьей смены «Трудового отряда» подростков АО «Мурманский морской торговый порт». В этом году в проекте приняли участие 49 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. На протяжении всего месяца трудотрядовцы усердно работали – убирали мусор, скошенную траву, ухаживали за зелеными насаждениями и памятниками.

«Здорово, что свой первый трудовой опыт многие из вас получили именно в Трудовом отряде Мурманского морского торгового порта. Я знаю, насколько важны для подростков каникулы, как долго они ждут лета. Тем отраднее, что это драгоценное время вы потратили на то, чтобы приводить в порядок родной Мурманск. Хочется пожелать, чтобы ваша дальнейшая трудовая деятельность была такой же успешной. Благодарю вас за этот неоценимый труд!», - отметил на торжественной церемонии подведения итогов исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Отметим, что за последнюю в этом году смену члены Трудового отряда прокосили и убрали территорию общей площадь более 100 тысяч кв. метров, пропололи 6 объектов с клумбами от сорняков, продолжая уход за растениями, высаженными первой сменой. Было вывезено более 40 кубических метров собранных материалов, прежде всего, травы. Ребята помогали поддерживать порядок в парках и скверах, было отмыто более 300 лавок, загрязненных птицами.

Кроме того, 17 августа совместно с представителями поискового отряда «Подводник» была организована поездка на высоту 258,3. Там трудотрядовцы привели в порядок памятник защитникам Советского Заполярья. В этот же день ребята посетили мемориальный комплекс в Долине Славы.

«Ребята за этот месяц стали настоящей командой! Мне было очень приятно видеть, что они стоят друг за друга горой, отстаивают права своих коллег по Трудовому отряду и совместно решают задачи, распределяя зоны ответственности!», - отметила директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко.

По итогам работы третьей смены победила команда «Лидеры»: капитан и корреспондент Федор Ищенко, Елизавета Галята, Артем Зыков, фотограф Софья Недужко, Маргарита Мозгунова, Сергей Куликов, Алина Крутова и Альбина Шевчук.

Из команды «Легион» также отметили лучших: капитан Вячеслав Павликов, Артем Чубаров и Бернард Ильенко.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».