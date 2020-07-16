Дети работников Кольской АЭС отдыхают на побережье Белого моря

16 июля в детский туристический центр «Полярный Круг», расположенный рядом с карельской деревней Нильмогуба, отправилась уже третья смена полярнозоринских школьников. Для них подготовлена специальная двухнедельная программа «Морское дело».

Ребята, уже вернувшиеся из лагеря, в полном восторге от необычного летнего отдыха. На уникальных тематических сменах «Беломорские экспедиции» и «Беломорский форпост» им удалось совместить естественнонаучные исследования и познавательные занятия с настоящими приключениями, а также освоить базовые туристические навыки и побывать в увлекательных морских и пеших путешествиях.

Летний отдых в лагере «Полярный круг» организовала первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС. Она же взяла на себя затраты по трансферу и оплате путевок.

«Как правило, летом мы стараемся вывозить школьников в лагеря, расположенные на Черном море. Но условия детской оздоровительной кампании 2020 года побудили нас рассмотреть варианты отдыха в соседнем регионе. Такой опыт можно признать вполне успешным. Ребята побывали в живописных местах беломорского побережья, подышали полезным морским воздухом, набрались сил и здоровья, почувствовали себя настоящими исследователями, путешественниками и мореплавателями», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.